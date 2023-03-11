Тарас Качараба не попал в основной состав своей команды на матч против Виктории Пльзень
Матч двух команд из топ-3
Фото - ФК Славія / автор невідомий
В чемпионате Чехии проходит центральный матч тура. Между собой играют вторая и третья команды турнирной таблицы после 22 туров. "Славия" принимает "Викторию" Пльзень.
Примечательно, что в составе хозяев не нашлось места для украинского легионера Тараса Качарабы. Он остался в резерве.
Добавим, что в этом сезоне Тарас Качараба отыграл за первую команду "Славии" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол.
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