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Тарас Качараба не попал в основной состав своей команды на матч против Виктории Пльзень

Наши за границей
(1 голосов)

Матч двух команд из топ-3

Тарас Качараба не попал в основной состав своей команды на матч против Виктории Пльзень

Фото - ФК Славія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Чехии проходит центральный матч тура. Между собой играют вторая и третья команды турнирной таблицы после 22 туров. "Славия" принимает "Викторию" Пльзень.

Примечательно, что в составе хозяев не нашлось места для украинского легионера Тараса Качарабы. Он остался в резерве.

Добавим, что в этом сезоне Тарас Качараба отыграл за первую команду "Славии" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол.

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В статье: Тарас Качараба
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