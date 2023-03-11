Кирилл Петров отыграл весь матч за Корону. Его команда поднялась из зоны вылета

В 24-м туре чемпионата Польши один из аутсайдеров турнира "Корона" принимал на своем поле РКС "Радомяк". Матч закончился победой хозяев 2:1. Благодаря этому успеху "Корона" поднялась из зоны вылета поближе к середине турнирной таблицы. Сейчас это четырнадцатое место.

Отметим, что весь матч за "Корону" отыграл украинский легионер Кирилл Петров.

Для Петрова это был уже 17-й матч в текущем розыгрыше чемпионата Польши. В его активе есть один гол.