Кирилл Петров отыграл весь матч за Корону. Его команда поднялась из зоны вылета
Победа 2:1 над РКС Радомяк
Фото: korona-kielce.pl
В 24-м туре чемпионата Польши один из аутсайдеров турнира "Корона" принимал на своем поле РКС "Радомяк". Матч закончился победой хозяев 2:1. Благодаря этому успеху "Корона" поднялась из зоны вылета поближе к середине турнирной таблицы. Сейчас это четырнадцатое место.
Отметим, что весь матч за "Корону" отыграл украинский легионер Кирилл Петров.
Для Петрова это был уже 17-й матч в текущем розыгрыше чемпионата Польши. В его активе есть один гол.
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