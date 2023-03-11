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Кирилл Петров отыграл весь матч за Корону. Его команда поднялась из зоны вылета

Наши за границей
(1 голосов)

Победа 2:1 над РКС Радомяк

Кирилл Петров отыграл весь матч за Корону. Его команда поднялась из зоны вылета

Фото: korona-kielce.pl

UA-Футбол
Новина українською

В 24-м туре чемпионата Польши один из аутсайдеров турнира "Корона" принимал на своем поле РКС "Радомяк". Матч закончился победой хозяев 2:1. Благодаря этому успеху "Корона" поднялась из зоны вылета поближе к середине турнирной таблицы. Сейчас это четырнадцатое место.

Отметим, что весь матч за "Корону" отыграл украинский легионер Кирилл Петров.

Для Петрова это был уже 17-й матч в текущем розыгрыше чемпионата Польши. В его активе есть один гол.

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В статье: Кирилл Петров
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