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Славия выиграла у прямого конкурента в чемпионате Чехии. Тарас Качараба принял участие в матче

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Славия выиграла у прямого конкурента в чемпионате Чехии. Тарас Качараба принял участие в матче

Фото: slavia.cz

UA-Футбол
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В чемпионате Чехии состоялся матч прямых конкурентов – "Славия" принимала "Викторию". Перед началом игры эти команды занимали второе и третье место, однако после победы над "Викторией" (2:1) "Славия" вышла на первую позицию.

Отметим, что в основном составе "Славии" на этот матч не вышел Тарас Качараба. Украинец появился на замену – на 85-й минуте игры.

После 23-х туров "Славия" на четыре очка опережает "Викторию" и на два – "Спарту".

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
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