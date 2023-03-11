Славия выиграла у прямого конкурента в чемпионате Чехии. Тарас Качараба принял участие в матче

В чемпионате Чехии состоялся матч прямых конкурентов – "Славия" принимала "Викторию". Перед началом игры эти команды занимали второе и третье место, однако после победы над "Викторией" (2:1) "Славия" вышла на первую позицию.

Отметим, что в основном составе "Славии" на этот матч не вышел Тарас Качараба. Украинец появился на замену – на 85-й минуте игры.

После 23-х туров "Славия" на четыре очка опережает "Викторию" и на два – "Спарту".