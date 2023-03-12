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Яремчук начнет матч против Стандарда на скамейке для запасных

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"Сине-черные" впервые сыграют с новым-старым тренером

Яремчук начнет матч против Стандарда на скамейке для запасных

Фото: Belga Image

Новина українською

"Брюгге" проведет матч против "Стандарда" в рамках 29-го тура Лиги Жюпиле. Нападающий Роман Яремчук не попал в основной состав "сине-черных" на этот поединок.

В прошлом матче против Бенфики Роман вышел в старте и провел на поле 61 минуту, записав в свой пассив желтую карточку. Тогда украинец впервые за пять матчей сыграл в основном составе.

Всего в этом сезоне Яремчук провел 23 поединка в составе Брюгге, отличившись четырьмя голевыми действиями (2+2).

Команды начнут встречу в 14.30. Отметим, что этот матч "сине-черные" проведут под руководством Рика Де Мила. Это будет первая игра после увольнения Скотта Паркера.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Стандард (Льеж)
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