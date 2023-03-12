Яремчук начнет матч против Стандарда на скамейке для запасных
"Сине-черные" впервые сыграют с новым-старым тренером
Фото: Belga Image
"Брюгге" проведет матч против "Стандарда" в рамках 29-го тура Лиги Жюпиле. Нападающий Роман Яремчук не попал в основной состав "сине-черных" на этот поединок.
В прошлом матче против Бенфики Роман вышел в старте и провел на поле 61 минуту, записав в свой пассив желтую карточку. Тогда украинец впервые за пять матчей сыграл в основном составе.
Всего в этом сезоне Яремчук провел 23 поединка в составе Брюгге, отличившись четырьмя голевыми действиями (2+2).
Команды начнут встречу в 14.30. Отметим, что этот матч "сине-черные" проведут под руководством Рика Де Мила. Это будет первая игра после увольнения Скотта Паркера.
Популярное сейчас
- Бенито и новый голкипер у Кучера. Стали известны составы на матч Днепр-1 – Динамо
- Днепр-1 – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- ЛНЗ обыгрывает Мариуполь, Буковина пока без поражений. Таблица спаррингов Первой лиги
- ВИДЕО. Мудрик отметился дебютным голевым действием в составе Челси
- Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО