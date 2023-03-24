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Леонов: Мудрик фанател от Неймара, копировал его финты и подражал бразильцу

Наши за границей
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Было это в юношеской команде Шахтера

Леонов: Мудрик фанател от Неймара, копировал его финты и подражал бразильцу

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Экс-тренер юношеского "Шахтера" U17 Игорь Леонов вспомнил период работы с вингером "Челси" Михаилом Мудриком.

"Мудрик всегда был уверен в себе, в своих силах, хотел достичь вершин.

Он фанател от Неймара, копировал его финты и подражал ему. Но я ему говорил: "Почему ты так одержим Неймаром?

Ты Мудрик, и когда-нибудь ты можешь стать лучше Неймара", - рассказал Леонов.

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В статье: Игорь Леонов Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Evening Standard

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