Леонов: Мудрик фанател от Неймара, копировал его финты и подражал бразильцу

Экс-тренер юношеского "Шахтера" U17 Игорь Леонов вспомнил период работы с вингером " Челси " Михаилом Мудриком.

"Мудрик всегда был уверен в себе, в своих силах, хотел достичь вершин.

Он фанател от Неймара, копировал его финты и подражал ему. Но я ему говорил: "Почему ты так одержим Неймаром?

Ты Мудрик, и когда-нибудь ты можешь стать лучше Неймара", - рассказал Леонов.