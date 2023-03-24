Леонов: Мудрик фанател от Неймара, копировал его финты и подражал бразильцу
Было это в юношеской команде Шахтера
Фото: shakhtar.com
Экс-тренер юношеского "Шахтера" U17 Игорь Леонов вспомнил период работы с вингером "
"Мудрик всегда был уверен в себе, в своих силах, хотел достичь вершин.
Он фанател от Неймара, копировал его финты и подражал ему. Но я ему говорил: "Почему ты так одержим Неймаром?
Ты Мудрик, и когда-нибудь ты можешь стать лучше Неймара", - рассказал Леонов.
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Источник:Evening Standard
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