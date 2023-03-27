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Додо: Шахтер дал мне все. Это команда сделала меня счастливым

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец с теплотой вспоминает время в донецкой команде

Додо: Шахтер дал мне все. Это команда сделала меня счастливым

shakhtar.com

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Додо, который сейчас защищает цвета "Фиорентины", с особой теплотой вспомнил донецкий клуб, который, по словам бразильца, дал ему все.

"Я уехал из Бразилии в 18 лет. "Шахтер" дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, играл вместе с такими игроками как Срна, Тайсон, Фред, Мудрик…

Это команда, которая сделала меня счастливым. И мне жаль, что она переживает трудные времена", - подчеркнул Додо.

Напомним, что Додо играл за "горняков" с декабря 2017 года, при этом, год провел в аренде в португальский "Витории Гимарайнш". Покинул донецкий клуб бразилец после начала полномасштабного вторжения Россию в Украину.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (2)
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студент (Харьков)
27.03.2023 в 22:21
Не Шахтер а грязные деньги бандита ахметова сделали тебя дурака счастливым. А это две разные вещи..
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.03.2023 в 21:18
За наш рахунок
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0
-1

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