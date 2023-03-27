Додо: Шахтер дал мне все. Это команда сделала меня счастливым

Экс-игрок " Шахтера " Додо, который сейчас защищает цвета "Фиорентины", с особой теплотой вспомнил донецкий клуб, который, по словам бразильца, дал ему все.

"Я уехал из Бразилии в 18 лет. "Шахтер" дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, играл вместе с такими игроками как Срна, Тайсон, Фред, Мудрик… Это команда, которая сделала меня счастливым. И мне жаль, что она переживает трудные времена", - подчеркнул Додо.

Напомним, что Додо играл за "горняков" с декабря 2017 года, при этом, год провел в аренде в португальский "Витории Гимарайнш". Покинул донецкий клуб бразилец после начала полномасштабного вторжения Россию в Украину.