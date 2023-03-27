Додо: Шахтер дал мне все. Это команда сделала меня счастливым
Бразилец с теплотой вспоминает время в донецкой команде
shakhtar.com
Экс-игрок "
"Я уехал из Бразилии в 18 лет. "Шахтер" дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, играл вместе с такими игроками как Срна, Тайсон, Фред, Мудрик…
Это команда, которая сделала меня счастливым. И мне жаль, что она переживает трудные времена", - подчеркнул Додо.
Напомним, что Додо играл за "горняков" с декабря 2017 года, при этом, год провел в аренде в португальский "Витории Гимарайнш". Покинул донецкий клуб бразилец после начала полномасштабного вторжения Россию в Украину.
Популярное сейчас
- В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина
- Островки надежды в море безликости: о тех игроках сборной Украины, кто не провалил матч с Англией
- Украинцы обратились к Президенту с онлайн-петицией об отмене санкций Parimatch
- Фран Соль: Я не вижу 95 миллионов евро разницы между Цыганковым и Мудриком
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО