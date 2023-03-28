Зинченко попал в сборную Европы по версии The Athletic, Кварацхелия и Месси – в сборной остального мира
Очень интересные сборные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британское издание The Athletic опубликовало свою версию символических сборных Европы и "остального мира".
Интересным нюансом выбора было то, что в каждой из сборных было ограничение не более одного представителя от страны.
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко попал в 11-ку лучших футболистов Европы.
Полный список сборной Европы выглядит следующим образом:
Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ");
Защитники: Жоау Канселу ("Бавария"); Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Йошко Гвардиол ("Лейпциг"), Александр Зинченко ("Арсенал");
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария");
Нападающие: Букайо Сака ("Арсенал"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Эрлинг Голанд ("Манчестер Сити").
Сборная остального мира:
Голкипер: Андре Онана ("Интер");
Защитники: Ашраф Хакими ("ПСЖ"), Эдмонд Тапсоба ("Байер"), Ким Мин Чже ("Наполи"), Альфонсо Дэвис ("Бавария");
Полузащитники: Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Федерико Вальверде ("Реал"), Мойсес Кайседо ("Брайтон");
Нападающие: Лионель Месси ("ПСЖ"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Виктор Осимхен ("Наполи").
Грузин Кварацхелия, в сборной "остального мира" поясняется тем, что "Грузия является трансконтинентальной страной, а наличие Мбаппе помешало отметить выступления претендента на звание самой главной звезды этого сезона в сборной Европы".
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