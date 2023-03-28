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Зинченко попал в сборную Европы по версии The Athletic, Кварацхелия и Месси – в сборной остального мира

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Очень интересные сборные

Зинченко попал в сборную Европы по версии The Athletic, Кварацхелия и Месси – в сборной остального мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британское издание The Athletic опубликовало свою версию символических сборных Европы и "остального мира".

Интересным нюансом выбора было то, что в каждой из сборных было ограничение не более одного представителя от страны.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко попал в 11-ку лучших футболистов Европы.

Полный список сборной Европы выглядит следующим образом:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ");

Защитники: Жоау Канселу ("Бавария"); Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Йошко Гвардиол ("Лейпциг"), Александр Зинченко ("Арсенал");

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария");

Нападающие: Букайо Сака ("Арсенал"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Эрлинг Голанд ("Манчестер Сити").

Зинченко попал в сборную Европы по версии The Athletic, Кварацхелия и Месси – в сборной остального мира - изображение 1

Сборная остального мира:

Голкипер: Андре Онана ("Интер");

Защитники: Ашраф Хакими ("ПСЖ"), Эдмонд Тапсоба ("Байер"), Ким Мин Чже ("Наполи"), Альфонсо Дэвис ("Бавария");

Полузащитники: Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Федерико Вальверде ("Реал"), Мойсес Кайседо ("Брайтон");

Нападающие: Лионель Месси ("ПСЖ"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Виктор Осимхен ("Наполи").

Грузин Кварацхелия, в сборной "остального мира" поясняется тем, что "Грузия является трансконтинентальной страной, а наличие Мбаппе помешало отметить выступления претендента на звание самой главной звезды этого сезона в сборной Европы".

Зинченко попал в сборную Европы по версии The Athletic, Кварацхелия и Месси – в сборной остального мира - изображение 2
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В статье: Лионель Месси Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Хвича Кварацхелия
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Источник:
The Athletic

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