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Батюшин: В Узбекистане все максимально поддерживают Украину

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Украинский хавбек рассказал о том, как живется в Узбекистане

Батюшин: В Узбекистане все максимально поддерживают Украину

instagram.com/pfcneftchi

Новина українською

Украинский хавбек "Нефтчи" Юрий Батюшин рассказал, почему он ушел из "Металлиста 1925", рассказал об финансовых условиях работы в Узбекистане и настроениях людей.

– Вы были основным игроком "Металлиста 1925", забивали в УПЛ. Почему не остались в харьковском клубе?

– У меня было желание уехать заграницу. Я понимал, что в будущем буду терять позиции в команде, поскольку там начался постепенный процесс омоложения состава. Думал, что буду получать меньше игрового времени, а я хотел развиваться. Плюс сказалась финансовая сторона вопроса.

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– Уровень зарплат в Грузии и Узбекистане сейчас выше, чем в украинской Премьер-лиге?

– Сейчас, наверное, уровень зарплат у лидеров чемпионата Узбекистана уступает только "Шахтеру" и "Динамо". Возможно, зарплаты тут на уровне украинской топ-5, сравнимы с условиями в "Днепре-1" и "Заре". Думаю, средний финансовый уровень клубов и в Узбекистане, и в Грузии, сейчас повыше, чем в Украине.

– Как в Узбекистане и Грузии относятся к происходящему в Украине?

– Все максимально поддерживают Украину и стараются помочь нашей стране.

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В статье: Нефтчи (Баку) Юрий Батюшин
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Источник:
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