Команда украинца проиграла в чемпионате Хорватии

В чемпионате Хорватии состоялся матч 27-го тура чемпионата Хорватии между "Славеном" Белупо и "Истрой 1961". Победу одержали хозяева со счетом 2:0.

Целый матч за "Истру 1961" отыграл украинец Александр Петрусенко. Для него это был уже 21-й выход в основе.

Отметим, что после 27-ми сыгранных матчей команда украинца идет на шестом месте турнирной таблицы.