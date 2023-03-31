Команда украинца проиграла в чемпионате Хорватии
Александр Петрусенко отыграл целый матч
фото з відкритих джерел
В чемпионате Хорватии состоялся матч 27-го тура чемпионата Хорватии между "Славеном" Белупо и "Истрой 1961". Победу одержали хозяева со счетом 2:0.
Целый матч за "Истру 1961" отыграл украинец Александр Петрусенко. Для него это был уже 21-й выход в основе.
Отметим, что после 27-ми сыгранных матчей команда украинца идет на шестом месте турнирной таблицы.
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