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Команда украинца проиграла в чемпионате Хорватии

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Александр Петрусенко отыграл целый матч

Команда украинца проиграла в чемпионате Хорватии

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Хорватии состоялся матч 27-го тура чемпионата Хорватии между "Славеном" Белупо и "Истрой 1961". Победу одержали хозяева со счетом 2:0.

Целый матч за "Истру 1961" отыграл украинец Александр Петрусенко. Для него это был уже 21-й выход в основе.

Отметим, что после 27-ми сыгранных матчей команда украинца идет на шестом месте турнирной таблицы.

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В статье: Александр Петрусенко
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