Зинченко в старте Арсенала на домашнюю игру против Лидса

В рамках 29-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет дома против "Лидса". Начало встречи – 17:00.

Главный тренер "канониров" Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав своей команды на эту игру.

Этот матч станет 22-м для 26-летнего украинца в футболке лондонской команды в рамках АПЛ. За это время Зинченко записал на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Holding at the back

???? Trossard on the wing

⚡ Gabby leads the line



Let's keep this good form up ???? pic.twitter.com/wlH513EC53