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Зинченко в старте Арсенала на домашнюю игру против Лидса

Наши за границей
(1 голосов)

28-й матч Александра в составе лондонцев

Зинченко в старте Арсенала на домашнюю игру против Лидса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 29-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет дома против "Лидса". Начало встречи – 17:00.

Главный тренер "канониров" Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав своей команды на эту игру.

Этот матч станет 22-м для 26-летнего украинца в футболке лондонской команды в рамках АПЛ. За это время Зинченко записал на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Лидс Юнайтед
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Комментарии (1)
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Іван С (Луцьк)
01.04.2023 в 17:17
Ну не кінчені. Показувати Борнмут - Фулгем, а не лідера АПЛ?! Це вже вдруге такий факап за останій час.
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