Зинченко в старте Арсенала на домашнюю игру против Лидса
28-й матч Александра в составе лондонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет дома против "Лидса". Начало встречи – 17:00.
Главный тренер "канониров" Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав своей команды на эту игру.
Этот матч станет 22-м для 26-летнего украинца в футболке лондонской команды в рамках АПЛ. За это время Зинченко записал на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 1, 2023
???? Holding at the back
???? Trossard on the wing
⚡ Gabby leads the line
Let's keep this good form up ???? pic.twitter.com/wlH513EC53
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