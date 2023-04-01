Зинченко в старте Арсенала на домашнюю игру против Лидса

В рамках 29-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет дома против "Лидса". Начало встречи – 17:00.

Главный тренер "канониров" Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав своей команды на эту игру.

Этот матч станет 22-м для 26-летнего украинца в футболке лондонской команды в рамках АПЛ. За это время Зинченко записал на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.