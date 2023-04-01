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Кирилл Петров помог Короне победить в матче чемпионата Польши

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(1 голосов)

Украинец отыграл восемьдесят минут

Кирилл Петров помог Короне победить в матче чемпионата Польши

Фото: korona-kielce.pl

UA-Футбол
Новина українською

В матче 26-го тура чемпионата Польши "Корона" сыграла против команды "Медзь Легница". Счет во встрече – 1:0.

В стартовом составе хозяев на поле вышел Кирилл Петров. Украинец провел восемьдесят минут, после чего был заменен.

"Корона" в чемпионате Польши занимает 13-е место после 26-ти сыгранных матчей.

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В статье: Кирилл Петров
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