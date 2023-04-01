Кирилл Петров помог Короне победить в матче чемпионата Польши
Украинец отыграл восемьдесят минут
Фото: korona-kielce.pl
В матче 26-го тура чемпионата Польши "Корона" сыграла против команды "Медзь Легница". Счет во встрече – 1:0.
В стартовом составе хозяев на поле вышел Кирилл Петров. Украинец провел восемьдесят минут, после чего был заменен.
"Корона" в чемпионате Польши занимает 13-е место после 26-ти сыгранных матчей.
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