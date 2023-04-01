Славия в чемпионате Чехии разгромила Сигму. Тарас Качараба не играл

В чемпионате Чехии текущий лидер турнирной таблицы "Славия" (Прага) принимал "Сигму" – команду, которая идет на шестой строчке. Матч закончился победой "Славии" 4:0.

Украинский легионер пражской команды Тарас Качараба попал в заявку на игру, но не вышел на поле.

"Славия" лидирует в чемпионате Чехии с 57-ю очками. "Спарта" Прага отстает на три балла с матчем в запасе. Тарас Качараба в этом сезоне сыграл за свою команду в 27-ми матчах, забил один гол.