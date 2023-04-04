Итальянские СМИ предполагают, что Арсенал может обменять Зинченко в Милан
Канонирам интересен защитник россонери
Фото: facebook.com/Arsenal
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко может перейти в "Милан" как часть сделки по переходу защитника Тео Эрнандеса.
По информации Calciomercato, главный тренер "канониров" Микель Артета хочет усилить позицию левого защитника с помощью приобретения 25-летнего француза. Лондонский клуб может предложить за Эрнандеса одного из двух своих левых беков – Зинченко или Кирана Тирни. При этом англичане готовы доплатить за француза 70-80 миллионов евро.
Правда, как отметил источник, россонери вряд ли согласятся на подобное предложение, поскольку хотят продлить контракты со своими ведущими игроками.
В текущем сезоне Тео оформил 3 гола и 5 ассистов в 33 матчах. Зинченко отметился голом в 2 ассистами в 28 матчах.
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