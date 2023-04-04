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Итальянские СМИ предполагают, что Арсенал может обменять Зинченко в Милан

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Канонирам интересен защитник россонери

Итальянские СМИ предполагают, что Арсенал может обменять Зинченко в Милан

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко может перейти в "Милан" как часть сделки по переходу защитника Тео Эрнандеса.

По информации Calciomercato, главный тренер "канониров" Микель Артета хочет усилить позицию левого защитника с помощью приобретения 25-летнего француза. Лондонский клуб может предложить за Эрнандеса одного из двух своих левых беков – Зинченко или Кирана Тирни. При этом англичане готовы доплатить за француза 70-80 миллионов евро.

Правда, как отметил источник, россонери вряд ли согласятся на подобное предложение, поскольку хотят продлить контракты со своими ведущими игроками.

В текущем сезоне Тео оформил 3 гола и 5 ассистов в 33 матчах. Зинченко отметился голом в 2 ассистами в 28 матчах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Милан Тео Эрнандес
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Источник:
Calciomarcato

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Комментарии (2)
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BanderaSS77
04.04.2023 в 15:08
Луніна забули додати в новину
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kalan-86 (Анкара)
04.04.2023 в 14:47
Новина повна нісенітниця.
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