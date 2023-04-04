Осиек оштрафовал и отстранил Чеберко. Украинец пытался бойкотировать из-за перехода в MLS
Украинский хавбек серьезно поругался с клубом
nk-osijek.hr
Хорватский "Осиек" отстранил 25-летнего украинского защитника Евгения Чеберко от первой команды.
Решение принято до особого распоряжения. Также клуб оштрафовал игрока.
Недавно была информация, что Чеберко желает перейти в один из клубов МЛС и из-за этого начал бойкотировать официальные матчи своей нынешней команды.
"Евгений Чеберко был оштрафован в соответствии с регламентом клуба и до дальнейшего распоряжения он будет тренироваться отдельно от команды после того, как сказал тренеру Боримиру Перковичу, что не готов играть в матче с "Риекой", и что он не хочет ехать с командой.
Такая реакция случилась после того, как на прошлой неделе поступило официальное предложение от иностранного клуба. Оно было отклонено, поскольку клуб переживает деликатный момент сезона, пытаясь стабилизировать результаты и закрепиться на третьем месте.
Поскольку игрок настаивал на уходе, ему было предложено осуществить трансфер после окончания чемпионата, на что он не согласился.
"Осиек" всегда имел справедливые отношения с игроком, у клуба нет долгов перед игроком, клуб проявил большую отзывчивость в ситуации, когда родина игрока оказалась в водовороте войны, и в знак поддержки игрок был капитаном команды в игре против "Вараждина".
Единственное, чего мы просили взамен, это профессиональные отношения, которых, очевидно, накануне одной из важнейших игр сезона мы не получили. Любой вид шантажа, игры с репутацией клуба или постановка собственных интересов выше интересов клуба недопустимы", - говорится в заявлении.
Напомним, что в 2021 году Чеберко перешел в "Осиек" на правах аренды из "ЛАСКа", а в начале 2022 года подписал полноценный контракт с хорватским клубом. Всего за "Осиек" Евгений провел 33 матча за 2 сезона, результативными действиями не отметился.
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