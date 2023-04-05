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Тарас Качараба не попал в заявку Славии на кубковый матч

Наши за границей
(1 голосов)

Играют против Богемианс 1905

Тарас Качараба не попал в заявку Славии на кубковый матч

Фото - ФК Славія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Кубка Чехии "Славия" сыграет с "Богемианс 1905". Начало матча – 21:05. Команды объявили составы на игру.

В списке игроков "Славии" не нашлось места для украинского защитника Тараса Качарабы. Его нет даже в резерве.

Отметили, что в этом сезоне Качараба провел за "Славию" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол.

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
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