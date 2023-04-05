Тарас Качараба не попал в заявку Славии на кубковый матч

В полуфинале Кубка Чехии "Славия" сыграет с "Богемианс 1905". Начало матча – 21:05. Команды объявили составы на игру.

В списке игроков "Славии" не нашлось места для украинского защитника Тараса Качарабы. Его нет даже в резерве.

Отметили, что в этом сезоне Качараба провел за "Славию" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол.