Коваленко оказался вне заявки Специи на матч против Фиорентины. Полузащитник попал в лазарет

“Фиорентина” и Специя сойдутся в личном противостоянии в матче 29-го тура итальянской Серии А. “Орлята” проведут эту встречу без украинца Виктора Коваленко.

Полузащитник оказался вне заявки команды на поединок. Он попал в лазарет из-за гриппа. Пока сроки его восстановления неизвестны.

Отметим, что в прошлом туре Коваленко вышел против "Салерниатаны" с первых минут, но был заменен после первого тайма. В общей сложности на его счету 15 проведенных матчей в составе "орлят".

“Фиорентина” и “Специя” начнут свой матч в 15:30.