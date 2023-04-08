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Коваленко оказался вне заявки Специи на матч против Фиорентины. Полузащитник попал в лазарет

Наши за границей
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Пока неизвестно, сколько пропустит украинец

Коваленко оказался вне заявки Специи на матч против Фиорентины. Полузащитник попал в лазарет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Фиорентина” и Специя сойдутся в личном противостоянии в матче 29-го тура итальянской Серии А. “Орлята” проведут эту встречу без украинца Виктора Коваленко.

Полузащитник оказался вне заявки команды на поединок. Он попал в лазарет из-за гриппа. Пока сроки его восстановления неизвестны.

Отметим, что в прошлом туре Коваленко вышел против "Салерниатаны" с первых минут, но был заменен после первого тайма. В общей сложности на его счету 15 проведенных матчей в составе "орлят".

“Фиорентина” и “Специя” начнут свой матч в 15:30.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Виктор Коваленко Специя
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