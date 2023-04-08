Макаренко отыграл тайм за Фехервар в чемпионате Венгрии. Его команда не победила Уйпешт

Евгений Макаренко отыграл 45 минут в матче 26-го тура чемпионата Венгрии между "Фехерваром" и "Уйпештом". Украинец вышел на замену сразу после перерыва.

Игра закончилась со счётом 0:0. Обе команды не претендуют на еврокубки. "Уйпешт" идет восьмым, а "Фехервар" – десятым, на четыре очка опережая зону вылета (у команды, что позади – матч в запасе).

Отметим, что в предыдущем туре чемпионата Венгрии Евгений Макаренко отличился забитым мячом в ворота "Ференцвароша".