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Макаренко отыграл тайм за Фехервар в чемпионате Венгрии. Его команда не победила Уйпешт

Наши за границей
(1 голосов)

На еврокубки Макаренко и компания не претендуют

Макаренко отыграл тайм за Фехервар в чемпионате Венгрии. Его команда не победила Уйпешт

Фото: МОЛ Фехервар

UA-Футбол
Новина українською

Евгений Макаренко отыграл 45 минут в матче 26-го тура чемпионата Венгрии между "Фехерваром" и "Уйпештом". Украинец вышел на замену сразу после перерыва.

Игра закончилась со счётом 0:0. Обе команды не претендуют на еврокубки. "Уйпешт" идет восьмым, а "Фехервар" – десятым, на четыре очка опережая зону вылета (у команды, что позади – матч в запасе).

Отметим, что в предыдущем туре чемпионата Венгрии Евгений Макаренко отличился забитым мячом в ворота "Ференцвароша".

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В статье: Евгений Макаренко МОЛ Фехервар
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