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Журналист назвал клуб, который интересовался Ребровым

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Украинский тренер сразу отверг предложение этого клуба

Журналист назвал клуб, который интересовался Ребровым

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский назвал клуб, который интересовался Сергеем Ребровым.

"По моей информации, которая подтверждена из зарубежных источников Ребровым предметно интересовался болгарский "Лудогорец".

Команда, которую можно сравнивать с "Ференцварошем", она точно не беднее, возможно даже сильнее. Но там даже не дошло до обсуждения финансовых условий, потому что как я понимаю Ребров сразу отверг это предложение", - сказал журналист.

Отметим, болгарский "Лудогорец" занимает 2-е место в национальном чемпионате. Также клуб, за который выступает украинец Игорь Пластун, вылетел из Лиги конференций на стадии 1/16 финала.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) Лудогорец (Разград) ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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