Журналист назвал клуб, который интересовался Ребровым

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский назвал клуб, который интересовался Сергеем Ребровым.

"По моей информации, которая подтверждена из зарубежных источников Ребровым предметно интересовался болгарский "Лудогорец".

Команда, которую можно сравнивать с "Ференцварошем", она точно не беднее, возможно даже сильнее. Но там даже не дошло до обсуждения финансовых условий, потому что как я понимаю Ребров сразу отверг это предложение", - сказал журналист.