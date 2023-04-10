Журналист назвал клуб, который интересовался Ребровым
Украинский тренер сразу отверг предложение этого клуба
Фото: facebook.com/alainfcae
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский назвал клуб, который интересовался Сергеем Ребровым.
"По моей информации, которая подтверждена из зарубежных источников Ребровым предметно интересовался болгарский "Лудогорец".
Команда, которую можно сравнивать с "Ференцварошем", она точно не беднее, возможно даже сильнее. Но там даже не дошло до обсуждения финансовых условий, потому что как я понимаю Ребров сразу отверг это предложение", - сказал журналист.
Отметим, болгарский "Лудогорец" занимает 2-е место в национальном чемпионате. Также клуб, за который выступает украинец Игорь Пластун, вылетел из Лиги конференций на стадии 1/16 финала.
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