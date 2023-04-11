Беседин выйдет в старте Омонии на матч чемпионата Кипра против Ариса, Безус – вне заявки
Украинский форвард в стартовом составе
Фото: omonoiafc.com.cy
Сегодня в рамках 30-го тура чемпионата Кипра (чемпионская группа) "Омония" примет "Арис".
В стартовом составе хозяев выйдет арендованный у "Динамо" украиснкий форвард Артем Беседин.
Его одноклубник Роман Безус не попал в заявку. В прошлом матче команды (Кубок Кипра) Безус получил красную карточку (две желтые). Также была информация, что "Омония" отстранила его за дисциплинарное нарушение.
Отметим, что поединок начнется в 19:00.
Беседин провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 1 ассист.
Безус отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 30 встречах.
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