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Беседин выйдет в старте Омонии на матч чемпионата Кипра против Ариса, Безус – вне заявки

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Украинский форвард в стартовом составе

Беседин выйдет в старте Омонии на матч чемпионата Кипра против Ариса, Безус – вне заявки

Фото: omonoiafc.com.cy

Новина українською

Сегодня в рамках 30-го тура чемпионата Кипра (чемпионская группа) "Омония" примет "Арис".

В стартовом составе хозяев выйдет арендованный у "Динамо" украиснкий форвард Артем Беседин.

Его одноклубник Роман Безус не попал в заявку. В прошлом матче команды (Кубок Кипра) Безус получил красную карточку (две желтые). Также была информация, что "Омония" отстранила его за дисциплинарное нарушение.

Читайте такжеСМИ: Безус поругался с партнером по Омонии, тренер временно отстранил украинца от тренировок

Отметим, что поединок начнется в 19:00.

Беседин провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 1 ассист.

Безус отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 30 встречах.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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