Малиновский начнет второй матч Марселя подряд в запасе
Руслан - в запасе "провансальцев" на матч против "Труа"
Фото: om.fr/fr
В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграет на своем поле против "Труа". Начало встречи – 21:45.
Руслан Малиновский начнет эту игру на скамейке запасных. Примечательно, что матч минувшего тура чемпионата против "Лорьяна" украинский хавбек также начал в запасе "провансальцев". В том поединке 29-летний полузащитник отыграл 9 минут.
В этом сезоне чемпионата Франции украинский хавбек принял участие в 13 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.
????️ ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 16, 2023
Le ???????? ???????? ????????́???????????????? concocté par notre coach ???????????????? ???????????????????? ????????????⚪️ #OMESTAC pic.twitter.com/NLP2mDQqKV
Популярное сейчас
- Йовичевич: В начале сезона у нас было четыре топовых вингера, а сейчас нет ни одного
- Шахтер - Львов 2:0. Закрепили пройденный материал
- Шахтер – Львов. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Украины
- ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО