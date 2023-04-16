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Малиновский начнет второй матч Марселя подряд в запасе

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Руслан - в запасе "провансальцев" на матч против "Труа"

Малиновский начнет второй матч Марселя подряд в запасе

Фото: om.fr/fr

Новина українською

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграет на своем поле против "Труа". Начало встречи – 21:45.

Руслан Малиновский начнет эту игру на скамейке запасных. Примечательно, что матч минувшего тура чемпионата против "Лорьяна" украинский хавбек также начал в запасе "провансальцев". В том поединке 29-летний полузащитник отыграл 9 минут.

В этом сезоне чемпионата Франции украинский хавбек принял участие в 13 матчах и записал на свой счет 1 гол. Также 29-летний полузащитник трижды сыграл в Кубке Франции, отличившись забитым мячом.

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В статье: Труа Руслан Малиновский Марсель
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