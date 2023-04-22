Кочергин выйдет в основе Ракува на матч против главного аутсайдера лиги

В чемпионате Польши в рамках 29-го тура "Ракув" сыграет в гостях против команды "Медзь". "Ракув" – лидер турнирной таблицы, в то время как их сегодняшний соперник идет последним.

В стартовом составе "Ракува" выйдет украинец Владислав Кочергин. Для него это уже 21-й выход в основе своей команды в чемпионате Польши. В активе Кочергина – пять голов.

Начало матча – 18:00.