Кочергин выйдет в основе Ракува на матч против главного аутсайдера лиги
Первая команда против последней
Фото: RKS Raków Częstochowa
В чемпионате Польши в рамках 29-го тура "Ракув" сыграет в гостях против команды "Медзь". "Ракув" – лидер турнирной таблицы, в то время как их сегодняшний соперник идет последним.
В стартовом составе "Ракува" выйдет украинец Владислав Кочергин. Для него это уже 21-й выход в основе своей команды в чемпионате Польши. В активе Кочергина – пять голов.
Начало матча – 18:00.
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