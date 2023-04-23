Коваленко вышел на 90+4 минуте матча против Сампдории

В рамках 31-го тура Серии А "Сампдория" принимала "Специю". Украинский полузащитник "орлят" Виктор Коваленко вышел на поле на замену.

Он вошел в игру на четвертой компенсированной минуте до второго тайма при счете 1:1. В общей сложности Коваленко провел в матче девять минут.

В прошлом поединке против "Лацио" украинец не вышел на поле, до этого полузащитник пропустил игру против "Фиорентины" из-за простуды. В общей сложности на счету Виктора 16 матчей в текущем сезоне.

"Специя" после этой ничьи находится на расстоянии одного очка от зоны вылета. "Сампдория" в чемпионате идет последней.

Напомним, что Коваленко играет за "Специю" на правах аренды из "Аталанты". У "орлят" есть право выкупа футболиста.