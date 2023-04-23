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Коваленко вышел на 90+4 минуте матча против Сампдории

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Успел сыграть почти 10 минут

Коваленко вышел на 90+4 минуте матча против Сампдории

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура Серии А "Сампдория" принимала "Специю". Украинский полузащитник "орлят" Виктор Коваленко вышел на поле на замену.

Он вошел в игру на четвертой компенсированной минуте до второго тайма при счете 1:1. В общей сложности Коваленко провел в матче девять минут.

В прошлом поединке против "Лацио" украинец не вышел на поле, до этого полузащитник пропустил игру против "Фиорентины" из-за простуды. В общей сложности на счету Виктора 16 матчей в текущем сезоне.

"Специя" после этой ничьи находится на расстоянии одного очка от зоны вылета. "Сампдория" в чемпионате идет последней.

Напомним, что Коваленко играет за "Специю" на правах аренды из "Аталанты". У "орлят" есть право выкупа футболиста.

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В статье: Сампдория (Генуя) Виктор Коваленко Специя
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