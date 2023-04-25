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Гвардиола: Жезус и Зинченко хотели уйти. Сити хотел их продать - все счастливы

Наши за границей
(1 голосов)

Все получили, что хотели

Гвардиола: Жезус и Зинченко хотели уйти. Сити хотел их продать - все счастливы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос журналистов, не жалеет ли он о продаже в "Арсенал" Александра Зинченко и Габриэла Жезуса летом прошлого года

"Клуб принял решение, которое считал правильным. Все согласились с этим. Игроки хотели уйти, клуб хотел их продать, другой клуб – купить. Они счастливы, и мы счастливы. Сожалений нет", – сказал Гвардиола.

Напомним, что команды сойдутся в очном матче в рамках 33-го тура АПЛ в среду, 26 апреля. Начало матча - в 22.00.

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В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко Габриэл Жезус
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