Whoscored: Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал. Тати - герой, Цыганков в серединке
У Реала день явно не задался
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" примала "Реал".
В стартовом составе "Жироны" вышел украинский вингер Виктор Цыганков, а в составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут занял украинский кипер Андрей Лунин.
Лунин, который пропустил 4 гола, провалил матч и удостоился самой низкой оценки в составе обеих команд – 5.4
Украинец пропустил 4 гола и сделал 1 сейв при 5 ударах в створ ворот, 1 раз успешно сыграл на выходе из ворот, сделал 37 касаний мяча и отдал 26 точных передач из 31 (84%).
Цыганков в составе "Жироны" получил среднюю оценку 6.7, ну а героем матча естественно стал Кастельянос, который оформил покер в ворота мадридцев – 10.0
Показатель ожидаемых голов (xG) экс-динамовца составил 0,15. За 72 минуты на поле он сделал 29 касаний мяча, отдал 14 точных передач из 20 (70%), в том числе 2 ключевые, нанес 3 удара по воротам (1 неточный и 2 заблокированные), провел 1 удачную обводку при 1 попытке, заблокировал 1 удар и 1 раз вынес мяч.
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