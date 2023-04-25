Whoscored: Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал. Тати - герой, Цыганков в серединке

В рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" примала "Реал".

В стартовом составе "Жироны" вышел украинский вингер Виктор Цыганков, а в составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут занял украинский кипер Андрей Лунин.

Поединок закончился со счетом 4:2 , а по итогам матча аналитично-статистический ресурс Whoscored выставил свои оценки игрокам.

Лунин, который пропустил 4 гола, провалил матч и удостоился самой низкой оценки в составе обеих команд – 5.4

Украинец пропустил 4 гола и сделал 1 сейв при 5 ударах в створ ворот, 1 раз успешно сыграл на выходе из ворот, сделал 37 касаний мяча и отдал 26 точных передач из 31 (84%).

Цыганков в составе "Жироны" получил среднюю оценку 6.7, ну а героем матча естественно стал Кастельянос, который оформил покер в ворота мадридцев – 10.0

Показатель ожидаемых голов (xG) экс-динамовца составил 0,15. За 72 минуты на поле он сделал 29 касаний мяча, отдал 14 точных передач из 20 (70%), в том числе 2 ключевые, нанес 3 удара по воротам (1 неточный и 2 заблокированные), провел 1 удачную обводку при 1 попытке, заблокировал 1 удар и 1 раз вынес мяч.