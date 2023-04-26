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Игорь Литвиненко помог Динамо Батуми победить в матче чемпионата Грузии

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(1 голосов)

Вышел на замену

Игорь Литвиненко помог Динамо Батуми победить в матче чемпионата Грузии

Фото: DinamoBatumi1923

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Грузии состоялся матч десятого тура между лидером турнирной таблицы "Динамо" Батуми и одним из аутсайдеров "Шукурой". Победа осталась за "Динамо" 3:1.

За команду из Батуми сыграл украинский легионер Игорь Литвиненко. Он вышел на замену на 84-й минуте.

Игорь Литвиненко в этом сезоне принял участие в девяти матчах сезона за "Динамо" Батуми. В УПЛ он выступал за "Рух" и "Черноморец".

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В статье: Динамо (Батуми)
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