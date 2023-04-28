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Коваленко выйдет в старте Специи на Монцу

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Украинец вернулся в стартовый состав

Коваленко выйдет в старте Специи на Монцу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 28 апреля, в рамках 32-го тура Серии А "Специя" примет "Монцу". Матч начнется в 21:45.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский хавбек Виктор Коваленко.

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Специю" 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист. Во второй половине сезона Коваленко чаще выходит на замену.

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В статье: Виктор Коваленко Монца Специя
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