Коваленко выйдет в старте Специи на Монцу
Украинец вернулся в стартовый состав
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 апреля, в рамках 32-го тура Серии А "
В стартовом составе хозяев выйдет украинский хавбек Виктор Коваленко.
Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Специю" 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист. Во второй половине сезона Коваленко чаще выходит на замену.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) April 28, 2023
Le undici Aquile scelte da Mister Semplici per #SpeziaMonza@Blastness pic.twitter.com/FeOkJYlphS
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