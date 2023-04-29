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WhoScored оценил Коваленко самым высоким баллом в команде за матч против Монцы

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Украинец вышел в старте

WhoScored оценил Коваленко самым высоким баллом в команде за матч против Монцы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 32-го тура Серии А "Специя" встречалась с "Монцой" (0:2). Украинец Виктор Коваленко вышел в стартовом составе "орлят" и провел на поле 58 минут.

За это время он трижды пробил по воротам соперника, выполнил один удачный дриблинг и еще один раз выиграл борьбу. Также полузащитник отдал 21 точный пас из 24 (88%).

В целом WhoScored поставил Коваленко оценку 6,83 – это самый высокий балл "Специи" в матче.

Виктор вышел в старте впервые за четыре матча. В общей сложности на его счету в этом сезоне 17 поединков.

Отметим, что Коваленко выступает за "Специю" на правах аренды из "Аталанты". У "орлят" есть право выкупа футболиста.

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В статье: Виктор Коваленко Монца Специя
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