WhoScored оценил Коваленко самым высоким баллом в команде за матч против Монцы

В рамках 32-го тура Серии А "Специя" встречалась с "Монцой" (0:2). Украинец Виктор Коваленко вышел в стартовом составе "орлят" и провел на поле 58 минут.

За это время он трижды пробил по воротам соперника, выполнил один удачный дриблинг и еще один раз выиграл борьбу. Также полузащитник отдал 21 точный пас из 24 (88%).

В целом WhoScored поставил Коваленко оценку 6,83 – это самый высокий балл "Специи" в матче.

Виктор вышел в старте впервые за четыре матча. В общей сложности на его счету в этом сезоне 17 поединков.

Отметим, что Коваленко выступает за "Специю" на правах аренды из "Аталанты". У "орлят" есть право выкупа футболиста.