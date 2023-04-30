Гол с центра поля. Украинский защитник забил фантастический мяч в Экстраклясе. ВИДЕО
Кирилл Петров реализовал невероятный момент
Фото: korona-kielce.pl
Украинец Кирилл Петров забил фантастический мяч за свой текущий клуб "Корона Кельцы" в матче против "Сталь Мелец".
Защитник открыл счет на 9 минуте матча забив невероятным ударом с центра поля.
Кирилл сыграл в этом сезоне 24 матча и забил два мяча.
Его клуб "Корона Кельци" занимает 13 строчку в Экстракляса на утро воскресенья. Сегодня они играют против соперника, с которым делят одинаковое количество очков.
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Зритель (Харьков)
30.04.2023 в 18:23
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