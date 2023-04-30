  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гол с центра поля. Украинский защитник забил фантастический мяч в Экстраклясе. ВИДЕО
В тренде

Гол с центра поля. Украинский защитник забил фантастический мяч в Экстраклясе. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Кирилл Петров реализовал невероятный момент

Гол с центра поля. Украинский защитник забил фантастический мяч в Экстраклясе. ВИДЕО

Фото: korona-kielce.pl

Новина українською

Украинец Кирилл Петров забил фантастический мяч за свой текущий клуб "Корона Кельцы" в матче против "Сталь Мелец".
Защитник открыл счет на 9 минуте матча забив невероятным ударом с центра поля.

Кирилл сыграл в этом сезоне 24 матча и забил два мяча.

Его клуб "Корона Кельци" занимает 13 строчку в Экстракляса на утро воскресенья. Сегодня они играют против соперника, с которым делят одинаковое количество очков.

По теме
yellow-arrow
Михайленко: Лунин должен ждать своего шанса. Возможности вернуться в Реал может больше не быть
yellow-arrow
Забарный не выйдет в старте на матч против Лидса
yellow-arrow
Костышин отметился победным голом за Эль-Пасо – ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Петров Корона (Кельце) Экстракласса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
30.04.2023 в 18:23
Чемпіон Європи U19 2009 року, був капітаном команди. А у дорослому футболі справи не пішли. Досить типова ситуація, нажаль.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде