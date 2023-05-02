Несмотря на ассист, Цыганков получил среднюю оценку за игру против Севильи

В рамках 32-го тура чемпионата Испании "Жирона" победила "Севилью" со счетом 2:0. Украинский вингер "жирондинцев" Виктор Цыганков вышел в основе и провел на поле 89 минут, после чего был заменен на Бернардо.

Виктор отметился ассистом, 25 раз дотронулся до мяча, сделал 11 точных передач из 18 (61%), 1 раз заблокировал удар, выиграл 2 единоборства, 10 раз потерял владение, заработал 1 фол на себе и 1 раз обыграл соперника.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 и 6.9 балла соответственно. Это средняя оценка в команде.