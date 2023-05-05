Цыганков получил высокие оценки за матч с Мальоркой от WhoScored и SofaScore. ФОТО
От обеих источников украинец получил оценку 7,3
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Сегодня, 4 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги
Сначала он подал со штрафного, что повлекло за собой сумбур во владениях Мальорки и точный удар Эспиносы, а затем вовремя подключил к атаке Мартена, ассистировавшего Кастельяносу.
По итогам матча статистические порталы WhoScored и SofaScore достаточно высоко оценили игру украинца- он получил от обеих источников оценку 7,3.
За 91 минуту на поле 25-летний украинец сделал 73 касания мяча, отдал 39 точных передач из 49 (80%), в том числе 4 ключевые, сделал 4 точных навеса из 7, создал 1 голевой момент, ни разу не пробил по воротам, провел 1 удачную обводку при 1 попытке, заработал 3 фола, 1 раз оказался в офсайде и дважды отобрал мяч.
Популярное сейчас
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Цыганков отдал ассист в матче с Севильей
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
Новости по теме
- 23:56 Зарубежные Примера. Ассист Цыганкова помог победить Севилью, чудесное спасение Атлетика
- 21:31 Зарубежные Примера. 40-летний Рейна подвел Вильярреал, кризис Ла Реала, победные страдания Севильи
- 07:04 Зарубежные Голы Малиновского и Ярмоленко, матч Лунина, дебют Цыганкова. Главные новости за 5 февраля