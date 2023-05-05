Цыганков получил высокие оценки за матч с Мальоркой от WhoScored и SofaScore. ФОТО

Сегодня, 4 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги Жирона принимала Мальорку. Поединок закончился со счетом 2:1, а украинец Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе, поучавствовал в обоих голах своей команды.

Сначала он подал со штрафного, что повлекло за собой сумбур во владениях Мальорки и точный удар Эспиносы, а затем вовремя подключил к атаке Мартена, ассистировавшего Кастельяносу.

По итогам матча статистические порталы WhoScored и SofaScore достаточно высоко оценили игру украинца- он получил от обеих источников оценку 7,3.

За 91 минуту на поле 25-летний украинец сделал 73 касания мяча, отдал 39 точных передач из 49 (80%), в том числе 4 ключевые, сделал 4 точных навеса из 7, создал 1 голевой момент, ни разу не пробил по воротам, провел 1 удачную обводку при 1 попытке, заработал 3 фола, 1 раз оказался в офсайде и дважды отобрал мяч.