"Это невозможно". СМИ пишут, что Ребров не возглавит Олимпиакос

Украинский главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров не заинтересован в работе с греческом Олимпиакосом". Об этом пишет FootBoom.

По информации источника, представители украинского тренера заявили, что "это невозможно". Потому Ребров отказался от этого варианта.

Напомним, что контракт специалиста с "Аль-Айном" рассчитан до конца текущего сезона.

Также отметим, что украинские СМИ активно сватают Реброва на пост главного тренера сборной Украины. А вот арабские журналисты пишут о том, что тренер может продолжить сотрудничество с "Аль-Айном".