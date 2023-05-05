"Это невозможно". СМИ пишут, что Ребров не возглавит Олимпиакос
Желающих заполучить тренера хватает
Фото: alainclub.ae
Украинский главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров не заинтересован в работе с греческом Олимпиакосом". Об этом пишет FootBoom.
По информации источника, представители украинского тренера заявили, что "это невозможно". Потому Ребров отказался от этого варианта.
Напомним, что контракт специалиста с "Аль-Айном" рассчитан до конца текущего сезона.
Также отметим, что украинские СМИ активно сватают Реброва на пост главного тренера сборной Украины. А вот арабские журналисты пишут о том, что тренер может продолжить сотрудничество с "Аль-Айном".
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Источник:FootBoom
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