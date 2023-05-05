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"Это невозможно". СМИ пишут, что Ребров не возглавит Олимпиакос

Наши за границей
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Желающих заполучить тренера хватает

"Это невозможно". СМИ пишут, что Ребров не возглавит Олимпиакос

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Украинский главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров не заинтересован в работе с греческом Олимпиакосом". Об этом пишет FootBoom.

По информации источника, представители украинского тренера заявили, что "это невозможно". Потому Ребров отказался от этого варианта.

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Напомним, что контракт специалиста с "Аль-Айном" рассчитан до конца текущего сезона.

Также отметим, что украинские СМИ активно сватают Реброва на пост главного тренера сборной Украины. А вот арабские журналисты пишут о том, что тренер может продолжить сотрудничество с "Аль-Айном".

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В статье: Сергей Ребров Олимпиакос (Пирей) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
FootBoom

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