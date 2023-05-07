Коваленко сыграл за специю 18 минут. Он вышел на поле впервые за два матча

В рамках 34-го тура Серия А "Кремонезе" встречался со "Специей". Это - настоящая битва аутсайдеров, ведь клуб из Кремоны находится в зоне вылета, а “орлята” идут на 17-м месте – сразу над опасной линией.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в этом матче вышел на поле на 78-й минуте при счете 2:0 в пользу соперника. Цифры на табло до конца встречи не изменились.

За предоставленное ему время хавбек успел отдать 12 точных передач из 12 и выиграть одну борьбу.

В прошлом матче против "Аталанты" Коваленко не выходил на поле. В общей сложности на счету украинца 17 встреч в текущем розыгрыше Серии А.

Отметим, что Виктор выступает за "Специю" на правах аренды как раз из "Аталанты". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и имеет право выкупа.