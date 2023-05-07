Беседин и Безус начнут домашний матч Омонии в запасе
Клуб украинцев сыграет против "Аполлона"
omonoiafc.com.cy
Сегодня в рамках 33-го тура чемпионата Кипра "Омония" на своем поле сыграет против "Аполлона".
Украинские форварды хозяев поля Артем Беседин и Роман Безус начнут этот поединок на скамье для запасных
В этом сезоне в футболке кипрского клуба 27-летний Артём отметился одним голом и записал на свой счет один ассист. В свою очередь 32-летний Роман забил 4 гола и оформил 4 результативных передачи.
В настоящее время "Омония" является аутсайдером чемпионской группы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2
- Черноморец - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Матчи Мудрика и Малиновского, очередной трофей Реала. Главные новости за 6 мая
- Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн