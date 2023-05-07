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Беседин и Безус начнут домашний матч Омонии в запасе

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Клуб украинцев сыграет против "Аполлона"

Беседин и Безус начнут домашний матч Омонии в запасе

omonoiafc.com.cy

Новина українською

Сегодня в рамках 33-го тура чемпионата Кипра "Омония" на своем поле сыграет против "Аполлона".

Украинские форварды хозяев поля Артем Беседин и Роман Безус начнут этот поединок на скамье для запасных

В этом сезоне в футболке кипрского клуба 27-летний Артём отметился одним голом и записал на свой счет один ассист. В свою очередь 32-летний Роман забил 4 гола и оформил 4 результативных передачи.

В настоящее время "Омония" является аутсайдером чемпионской группы.

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В статье: Роман Безус Аполлон (Кипр) Артем Беседин Омония (Никосия)
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