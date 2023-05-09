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Маркевич: Цыганков в Манчестер Сити? Сегодня, может быть, рановато, а завтра – самое время

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Мирон Богданович высказался об украинских легионерах в Европе

Маркевич: Цыганков в Манчестер Сити? Сегодня, может быть, рановато, а завтра – самое время

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре украинских легионеров в Европе в нынешнем сезоне.

– Давайте поговорим о наших легионерах. Что скажете о Мудрике, который до сих пор не забил за "Челси"?

– Там же команда не играет! Мудрик туда попал в сложное время – "Челси" выглядит очень слабо. К тому же, в лондонской команде чехарда с тренерами. Но я думаю, если Мудрик не снизит к себе требования и будет серьезно работать, то все у него получится.

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– В Англии многие эксперты восхваляют Зинченко, а вот Виктор Леоненко его критикует, заявляя, что он не защитник.

– Зинченко играет очень хорошо, по крайней мере, мне нравится. Я согласен, что он не защитник, а игрок больше середины поля. Но Зинченко практически не теряет мяч, а это очень важно для футболиста. Артета нашел правильное применение Зинченко.

– Миколенко и Забарный рискуют вылететь из АПЛ. Как думаете, они не сделали ошибку, подписав контракты с "Эвертоном" и "Борнмутом"?

– Я не думаю, что они сделали ошибку. Любая команда АПЛ имеет очень высокий уровень. Надеюсь, что Миколенко и Забарный будут прибавлять. Не хочется, чтобы их команды понизились в классе.

– Лунин завоевал уже шестой трофей в "Реале", но практически не играет за мадридский клуб. Что посоветуете ему в этой ситуации?

– Лунин – хороший вратарь, но в "Реале" есть лучший голкипер мира – Куртуа. От этого никуда не деться. У Андрея хороший уровень, но в воротах должен стоять один вратарь. Конечно, Лунину хочется играть, но он сам должен принять решение – оставаться в "Реале" или искать новый клуб.

– Цыганков, похоже, нашел свою команду. Как вам его игра в Испании?

– Виктор очень хорошо играет, он раскрылся. Думаю, Цыганков в "Жироне" надолго не задержится. "Манчестер Сити"? Посмотрим. Сегодня, может быть, рановато, а завтра – самое время.

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В статье: Мирон Маркевич Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный
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