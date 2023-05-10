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Армянский клуб продлил контракты с двумя украинскими защитниками

Наши за границей
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До лета 2024 года

Армянский клуб продлил контракты с двумя украинскими защитниками

Фото: fcpyunik.am

Новина українською

Армянский "Пюник" пролонгировал сотрудничество с украинскими защитниками Антоном Братковым и Сергеем Вакуленко, сообщает пресс-лужба команды.

Новые соглашения с обоими рассчитаны до лета 2024 года.

Братков стал игроком "Пюника" зимой 2021 года, перейдя из "Металлиста" 1925". В сезоне 2021/22 завоевал золотые медали чемпионата Армении. В составе команды отыграл 67 матчей.

Вакуленко перешел в "Пюник" летом 2022 года. В футболке армянского коллектива провел 13 матчей.

Отметим, что в составе "Пюника" выступают также украинец Роман Карасюк и украинский защитник сирийского происхождения Алан Аусси.

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В статье: Антон Братков Пюник (Ереван) Сергей Вакуленко
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Источник:
fcpyunik.am

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