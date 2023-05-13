Арсенал хотел подписать Коваленко в 2015 году, но его из Шахтера не отпустил Ахметов

Экс-помощник Александра Петракова во время работы тренера в юношеских сборных Украины Виталий Левченко заявил, что у Виктора Коваленко был шанс стать игроком лондонского "Арсенала".

“Когда Коваленко играл на ЧМ U-20 2015 года в сборной Петракова, он неплохо себя проявил. Насколько я знаю, его хотел “Арсенал” подписать. Тогда Ахметов не отпустил парня”, - сказал Левченко.

Отметим, что на Чемпионате мира U-20 в 2015 году Коваленко забил пять голов в четырех матчах. Тогда украинец получил золотую бутсу турнира.

В настоящее время Коваленко выступает за итальянскую "Специю" на правах аренды из "Аталанты".