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Арсенал хотел подписать Коваленко в 2015 году, но его из Шахтера не отпустил Ахметов

Наши за границей
(1 голосов)

Тогда полузащитник удачно себя проявил на юношеском Мундиале

Арсенал хотел подписать Коваленко в 2015 году, но его из Шахтера не отпустил Ахметов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-помощник Александра Петракова во время работы тренера в юношеских сборных Украины Виталий Левченко заявил, что у Виктора Коваленко был шанс стать игроком лондонского "Арсенала".

“Когда Коваленко играл на ЧМ U-20 2015 года в сборной Петракова, он неплохо себя проявил.

Насколько я знаю, его хотел “Арсенал” подписать. Тогда Ахметов не отпустил парня”, - сказал Левченко.

Отметим, что на Чемпионате мира U-20 в 2015 году Коваленко забил пять голов в четырех матчах. Тогда украинец получил золотую бутсу турнира.

В настоящее время Коваленко выступает за итальянскую "Специю" на правах аренды из "Аталанты".

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В статье: Ринат Ахметов Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
FanDay

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