Арсенал хотел подписать Коваленко в 2015 году, но его из Шахтера не отпустил Ахметов
Тогда полузащитник удачно себя проявил на юношеском Мундиале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-помощник Александра Петракова во время работы тренера в юношеских сборных Украины Виталий Левченко заявил, что у Виктора Коваленко был шанс стать игроком лондонского "Арсенала".
“Когда Коваленко играл на ЧМ U-20 2015 года в сборной Петракова, он неплохо себя проявил.
Насколько я знаю, его хотел “Арсенал” подписать. Тогда Ахметов не отпустил парня”, - сказал Левченко.
Отметим, что на Чемпионате мира U-20 в 2015 году Коваленко забил пять голов в четырех матчах. Тогда украинец получил золотую бутсу турнира.
В настоящее время Коваленко выступает за итальянскую "Специю" на правах аренды из "Аталанты".
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