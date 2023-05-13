Игнатенко в четвертый раз подряд не попал в старт Бордо
До этого регулярно выходил с первых минут
Офіційний сайт Бордо/Автор невідомий
В рамках 35-го тура французской Лиги 2 сыграют "Кэвилли Руан" и "Бордо". Украинский полузащитник Даниил Игнатенко снова оказался вне стартового состава.
Опорник не выйдет в основе уже четвертый матч подряд. В предыдущих трех поединках он однажды не попал в заявку, а дважды играл после появления со скамьи для запасных – в общей сложности провел на поле 40 минут.
В этом сезоне на счету Игнатенко два гола и один ассист в 31 матче в Лиге 2.
“Кевилли Руан” и “Бордо” начнут в 16:00.
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