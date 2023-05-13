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Коваленко начнет матч против Милана в запасе Специи

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец сможет выйти на замену в домашнем матче против "россонери"

Коваленко начнет матч против Милана в запасе Специи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Специя" дома сыграет против "Милана". Начало встречи – 19:00.

Хавбек хозяев поля Виктор Коваленко начнет эту встречу на скамейке запасных.

В этом сезоне чемпионата Италии 27-летний украинец 17 матчей и оформил 1 ассист.

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В статье: Милан Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
13.05.2023 в 18:43
А це хто такий взагалі?
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fanatSD (донецк)
13.05.2023 в 18:37
хорошо пристроился.главное не вернуться в Украину?
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