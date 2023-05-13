Коваленко начнет матч против Милана в запасе Специи
Украинец сможет выйти на замену в домашнем матче против "россонери"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Специя" дома сыграет против "Милана". Начало встречи – 19:00.
Хавбек хозяев поля Виктор Коваленко начнет эту встречу на скамейке запасных.
В этом сезоне чемпионата Италии 27-летний украинец 17 матчей и оформил 1 ассист.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) May 13, 2023
Le undici Aquile scelte da Mister Semplici per #SpeziaMilan@Blastness #Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/EaYqHzUrwn
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
13.05.2023 в 18:43
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fanatSD (донецк)
13.05.2023 в 18:37
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