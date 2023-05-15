Малиновский: В следующем сезоне в Марселе я буду чувствовать себя увереннее

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации во Франции после перехода из итальянской "Аталанты" в зимнее трансферное окно.

"Непросто адаптироваться к новой команде и чемпионату. Здесь играют в другой футбол, это нормально, но я каждый день на тренировках работаю на максимуме. В следующем сезоне я буду чувствовать себя увереннее после подготовки и контрольных матчей.

Мы знаем, что "Марсель" является большим клубом, поэтому мы должны завершить чемпионат и пройти квалификацию в Лигу чемпионов, а затем работать над тем, чтобы стать лучшими. Наша цель – выиграть все матчи", - приводит слова Малиновского Le Provence.