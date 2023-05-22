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Забарный: Восстановление после травмы было сложным. В июне хочу помочь сборной

Наши за границей
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Илья поделился мыслями после матча с "МЮ"

Забарный: Восстановление после травмы было сложным. В июне хочу помочь сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный после домашнего поражения от "Манчестер Юнайтед" в рамках 37 тура АПЛ рассказал о восстановлении от травмы.

"Восстановление после повреждения было сложным. Я приехал сюда (прим. – в Англию) с травмой. Это был сложный момент, потому что я хотел играть. Я ждал своего шанса, тренировался и сейчас готов играть.

Я благодарен тренеру за доверие. Буду стараться показывать свой лучший футбол. "Борнмут" – очень хорошая команда. Это касается не только игроков, но и персонала и медиков. Во время моего восстановления врачи очень помогли мне. Я за это им очень благодарен.

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Поединок против "МЮ" был важен в разрезе следующего сезона. Нам нужно улучшать нашу игру – это очень важно. Я хочу помочь в июне национальной сборной Украины. Хочу уже увидеться с ребятами и быть готовыми к этим матчам", - рассказал 20-летний Илья.

В составе "вишневых" Забарный отыграл 4 матча в рамках АПЛ.

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В статье: Манчестер Юнайтед Борнмут Илья Забарный
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Источник:
BBC

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