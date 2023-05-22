Юрий Вакулко может покинуть Ригу и вернуться в УПЛ

Украинский полузащитник ФК "Рига" Юрий Вакулко может вернуться в Украину.

Как сообщает ТаТоТаке, 25-летний хавбек почти наверняка покинет латвийский клуб.

Вакулко был одним из лидеров команды прошлой осенью - 3 мяча в еврокубках. Однако, после смены тренера не сыграл в 2023 году ни одной минуты. Первопричиной конфликта с хорватом Томиславом Степичем стало неприятие коуча инициативы украинца выходить на матчи с национальным флагом.

Также источник утверждает, что сейчас украинцем интересуются два клуба УПЛ и команда китайской Суперлиги Бэйцзин "Гоань".

Напомним, что в Украине Вакулко имеет опыт выступлений за "Днепр", киевский "Арсенал" и "Днепр-1". На его счету также 2 гола в 16 матчах за молодежную сборную Украины U-21.