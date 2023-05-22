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"По выражению лиц они были так счастливы принять участие в этом", - Ребров дал совет Бальде и Роберто после записи скандального видео

Наши за границей
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Никакой официальной реакции от Барселоны на скандальное видео не последовало

"По выражению лиц они были так счастливы принять участие в этом", - Ребров дал совет Бальде и Роберто после записи скандального видео

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров отреагировала на скандальное видео игроков "Барселоны" Серхи Роберто и Алексу Бальде, в котором они обратились к российским болельщикам каталонского клуба.

"Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев и разъяснений от ФК "Барселона" относительно безумного решения записать это видео так и нет…

Высказывать благодарность своим международным болельщикам – это нормально. Но благодарить своих болельщиков из России, которые поддерживают не только клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризм и убийства мирного населения, включая детей, среди которых также много ваших поклонников, это на ваш взгляд тоже нормально?

Читайте такжеУАФ: Если игроки Барселоны так мечтают увидеться с российскими поклонниками, то могут это сделать в районе Бахмута, Марьинки или Авдеевки

Алехандро Бальде и Серхи Роберто, которые по выражению лиц были так счастливы принять участие в этом видео – советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы принимаете участие, а не позорить себя как вы сделали тут", - написал Ребров в сториз Инстаграм.

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В статье: Сергей Ребров Барселона Серхи Роберто Аль-Айн (ОАЭ) война с россией Алекс Бальде
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Комментарии (5)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.05.2023 в 20:25
Дивно, що немає досі офіційної заяви про позицію клубу з цього питання... Я чекав реакції на це зухвале відео!
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Опанасович (Ковалівка)
22.05.2023 в 20:30
гадаєш клуб тут не при чому? наївний
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Spokoyno (Київ)
22.05.2023 в 19:32
Все вірно... Перш ніж вилазити "на екрана" подивиться під що ви підписуйтесь!!! Ну і керівництву Барселони пора чітко висловитися, чому так сталося, що їх гравці опосередковано подякували агресора!?!
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+1
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walcom (Киев)
22.05.2023 в 20:10
хто платить той і музику замовляє
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Опанасович (Ковалівка)
22.05.2023 в 20:31
хто пyтi башляє, той путу і має Барселініус підтвердить. У нього є досвід
0
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