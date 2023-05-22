"По выражению лиц они были так счастливы принять участие в этом", - Ребров дал совет Бальде и Роберто после записи скандального видео

Украинский тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров отреагировала на скандальное видео игроков "Барселоны" Серхи Роберто и Алексу Бальде, в котором они обратились к российским болельщикам каталонского клуба .

"Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев и разъяснений от ФК "Барселона" относительно безумного решения записать это видео так и нет…

Высказывать благодарность своим международным болельщикам – это нормально. Но благодарить своих болельщиков из России, которые поддерживают не только клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризм и убийства мирного населения, включая детей, среди которых также много ваших поклонников, это на ваш взгляд тоже нормально?

Алехандро Бальде и Серхи Роберто, которые по выражению лиц были так счастливы принять участие в этом видео – советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы принимаете участие, а не позорить себя как вы сделали тут", - написал Ребров в сториз Инстаграм.