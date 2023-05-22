"По выражению лиц они были так счастливы принять участие в этом", - Ребров дал совет Бальде и Роберто после записи скандального видео
Никакой официальной реакции от Барселоны на скандальное видео не последовало
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров отреагировала на скандальное видео игроков "Барселоны" Серхи Роберто и Алексу Бальде, в котором они
"Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев и разъяснений от ФК "Барселона" относительно безумного решения записать это видео так и нет…
Высказывать благодарность своим международным болельщикам – это нормально. Но благодарить своих болельщиков из России, которые поддерживают не только клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризм и убийства мирного населения, включая детей, среди которых также много ваших поклонников, это на ваш взгляд тоже нормально?Читайте такжеУАФ: Если игроки Барселоны так мечтают увидеться с российскими поклонниками, то могут это сделать в районе Бахмута, Марьинки или Авдеевки
Алехандро Бальде и Серхи Роберто, которые по выражению лиц были так счастливы принять участие в этом видео – советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы принимаете участие, а не позорить себя как вы сделали тут", - написал Ребров в сториз Инстаграм.
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