Цыганков: Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца
Жирона сыграла вничью с Сельтой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
25-летний украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков прокомментировал ничью с "Сельтой" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
"Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца", - написал Цыганков.
Напомним, что "Жирона" занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги и еще имеет шансы побороться за зону Лиги конференций.
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