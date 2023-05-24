Цыганков: Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца

25-летний украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков прокомментировал ничью с "Сельтой" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

"Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца", - написал Цыганков.

Напомним, что "Жирона" занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги и еще имеет шансы побороться за зону Лиги конференций.