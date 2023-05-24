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Цыганков: Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца

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Жирона сыграла вничью с Сельтой

Цыганков: Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

25-летний украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков прокомментировал ничью с "Сельтой" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

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"Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца", - написал Цыганков.

Напомним, что "Жирона" занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги и еще имеет шансы побороться за зону Лиги конференций.

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В статье: Сельта (Виго) Виктор Цыганков Жирона
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