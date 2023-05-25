Ярмоленко: Пока что не могу сказать, куда пойду дальше
Украинский вингер рассказал о своем опыте в ОАЭ
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко подвел итоги дебютного для себя сезона в ОАЭ.
"Сложнее всего было адаптироваться к погодным условиям. Никогда в жизни мне не приходилось играть при температуре 40 градусов. Немного жарко, если честно, но привык.
В целом сезоном доволен. Конечно, хотелось победить в чемпионате и Кубке, но это футбол - иногда ты побеждаешь, а иногда - проигрываешь. Когда ты проигрываешь игру, то тебе это должно становиться мотивацией. Это значит, что нужно больше тренироваться и никогда не сдаваться.
Конечно, это новый опыт. Хороший опыт. Я доволен тем, что увидел. Нашел много новых друзей, посмотрел уровень футбола, пожил в этой стране.
Пока что не могу сказать, куда пойду дальше. У меня еще месяц контракта. Когда соглашение закончится, будем садиться и думать", - сказал Ярмоленко.
Напомним, что в текущем сезоне Ярмоленко провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.
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