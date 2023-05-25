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Ярмоленко: Пока что не могу сказать, куда пойду дальше

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Украинский вингер рассказал о своем опыте в ОАЭ

Ярмоленко: Пока что не могу сказать, куда пойду дальше

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко подвел итоги дебютного для себя сезона в ОАЭ.

"Сложнее всего было адаптироваться к погодным условиям. Никогда в жизни мне не приходилось играть при температуре 40 градусов. Немного жарко, если честно, но привык.

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В целом сезоном доволен. Конечно, хотелось победить в чемпионате и Кубке, но это футбол - иногда ты побеждаешь, а иногда - проигрываешь. Когда ты проигрываешь игру, то тебе это должно становиться мотивацией. Это значит, что нужно больше тренироваться и никогда не сдаваться.

Конечно, это новый опыт. Хороший опыт. Я доволен тем, что увидел. Нашел много новых друзей, посмотрел уровень футбола, пожил в этой стране.

Пока что не могу сказать, куда пойду дальше. У меня еще месяц контракта. Когда соглашение закончится, будем садиться и думать", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что в текущем сезоне Ярмоленко провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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