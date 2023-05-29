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Коваль отразил два пенальти и принес Шерифу Кубок Молдовы

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Украинца по праву можно назвать героем матча

Коваль отразил два пенальти и принес Шерифу Кубок Молдовы

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский вратарь Максим Коваль стал обладателем Кубка Молдовы в составе "Шерифа".

В финале команда украинца встречалась с "Бельцы". Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. Судьба трофея решилась в серии пенальти, где Коваль отразил два удара соперника (7:6).

Также стоит добавить, что в текущей кампании "Шериф" оформил "золотой дубль". Ранее тираспольский клуб выиграл национальный чемпионат страны. В этом сезоне Коваль отыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей. В 9 встречах украинец отстоял "на ноль".

Кубок Молдовы. Финал
"Бельцы" – "Шериф" (0:0, по пен. 6:7)

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В статье: Максим Коваль Шериф (Тирасполь)
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