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Официально: Беседин покинул Омонию

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард возвращается в Динамо

Официально: Беседин покинул Омонию

omonoiafc.com.cy

Новина українською

Кипрская "Омония" официально объявила о расставании с украинским форвардом Артемом Бесединым, который играл в команде на правах аренды из "Динамо".

"С окончанием сезона закончилось наше сотрудничество с Артемом Бесединым. Артем присоединился к "Омонии" в январе и внес вклад в наш путь к победе в Кубке.

Он сыграл в 15 матчах и забил 1 гол. Кроме своего вклада в конкурентоспособность команды он был преданным, дисциплинированным и профессиональным спортсменом.

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Большое спасибо Артему Беседину за его вклад, желаем ему скорейшего восстановления после травмы и успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что недавно была информация, что незадолго до окончания сезона на Кипре Беседин получил травму.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Омония (Никосия)
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Источник:
Омония

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Комментарии (2)
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crokodil (Днепропетровск)
02.06.2023 в 19:32
На Кипре своих бревен хватает. В Украине сразу в сборную. Суперрр форвард !
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БюроСтавокЮтуб (Киев)
02.06.2023 в 19:16
Томаш Кендзера Ярмола Беседин!!!Динамо реально хочет бороться за 2-3 место)))
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