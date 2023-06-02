Официально: Беседин покинул Омонию

Кипрская "Омония" официально объявила о расставании с украинским форвардом Артемом Бесединым, который играл в команде на правах аренды из " Динамо ".

"С окончанием сезона закончилось наше сотрудничество с Артемом Бесединым. Артем присоединился к "Омонии" в январе и внес вклад в наш путь к победе в Кубке.

Он сыграл в 15 матчах и забил 1 гол. Кроме своего вклада в конкурентоспособность команды он был преданным, дисциплинированным и профессиональным спортсменом.

Большое спасибо Артему Беседину за его вклад, желаем ему скорейшего восстановления после травмы и успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.