Официально: Беседин покинул Омонию
Форвард возвращается в Динамо
omonoiafc.com.cy
Кипрская "Омония" официально объявила о расставании с украинским форвардом Артемом Бесединым, который играл в команде на правах аренды из "
"С окончанием сезона закончилось наше сотрудничество с Артемом Бесединым. Артем присоединился к "Омонии" в январе и внес вклад в наш путь к победе в Кубке.
Он сыграл в 15 матчах и забил 1 гол. Кроме своего вклада в конкурентоспособность команды он был преданным, дисциплинированным и профессиональным спортсменом.
Большое спасибо Артему Беседину за его вклад, желаем ему скорейшего восстановления после травмы и успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что недавно была информация, что незадолго до окончания сезона на Кипре Беседин получил травму.
Популярное сейчас
- В порту оккупированного города Бердянск прогремели мощные взрывы – известно, куда попали ВСУ
- Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ
- Два легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
- Украинский хавбек возвращается в Александрию после аренды в Индии
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО