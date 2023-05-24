Беседин получил травму перед финалом Кубка Кипру. Есть подозрения на "кресты"

Украинский форвард кипрской "Омонии" Артем Беседин травмировался накануне финального матча Кубка Кипра против АЕЛ, сообщает Goal Cyprus.

Предварительно, у 27-летнего украинца есть признаки серьезного повреждения крестообразных связок.

Вероятно, футболист не сыграет и в последнем матче "Омонии" в сезоне – 28 мая с АЕК Ларнака в чемпионате Кипра. Поскольку аренда игрока истекает по завершению сезона, то он уже провел последний матч за команду.

Отметим, что финал Кубка Кипр начался в 19.00, Беседина нет в заявке "Омонии", Роман Безус остался в запасе.