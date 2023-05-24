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Беседин получил травму перед финалом Кубка Кипру. Есть подозрения на "кресты"

Наши за границей
(1 голосов)

Повреждение, возможно, серьезное

Беседин получил травму перед финалом Кубка Кипру. Есть подозрения на "кресты"

omonoiafc.com.cy

Новина українською

Украинский форвард кипрской "Омонии" Артем Беседин травмировался накануне финального матча Кубка Кипра против АЕЛ, сообщает Goal Cyprus.

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Предварительно, у 27-летнего украинца есть признаки серьезного повреждения крестообразных связок.

Вероятно, футболист не сыграет и в последнем матче "Омонии" в сезоне – 28 мая с АЕК Ларнака в чемпионате Кипра. Поскольку аренда игрока истекает по завершению сезона, то он уже провел последний матч за команду.

Отметим, что финал Кубка Кипр начался в 19.00, Беседина нет в заявке "Омонии", Роман Безус остался в запасе.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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Источник:
Goal Cyprus

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.05.2023 в 20:23
Ну футбол це не його , нах він внього грає ? Мало того що ніфіга в нього не виходить , ще й калічить себе . Мазохізм... Правда за бабки .
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