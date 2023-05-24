Беседин получил травму перед финалом Кубка Кипру. Есть подозрения на "кресты"
Повреждение, возможно, серьезное
omonoiafc.com.cy
Украинский форвард кипрской "Омонии" Артем Беседин травмировался накануне финального матча Кубка Кипра против АЕЛ, сообщает Goal Cyprus.
Предварительно, у 27-летнего украинца есть признаки серьезного повреждения крестообразных связок.
Вероятно, футболист не сыграет и в последнем матче "Омонии" в сезоне – 28 мая с АЕК Ларнака в чемпионате Кипра. Поскольку аренда игрока истекает по завершению сезона, то он уже провел последний матч за команду.
Отметим, что финал Кубка Кипр начался в 19.00, Беседина нет в заявке "Омонии", Роман Безус остался в запасе.
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Источник:Goal Cyprus
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.05.2023 в 20:23
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