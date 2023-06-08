Мораес через суд расторг контракт с Коринтиансом

36-летний экс-форвард "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес через суд расторг контракт со своим нынешним клубом "Коринтиансом", сообщает Ogol.

Бразилец добился судебного решения в свою пользу и отныне является свободным агентом. Тем не менее, у клуба есть возможность подать апелляцию на данное решение.

Основными аргументами адвокатов Жуниора в суде были отсутствие оплаты за имиджевые права, а также отпускных за более чем 11 месяцев.

Суд Сан-Паулу мотивировал свое решение в пользу Мораеса "неустойчивым климатом между сторонами".

Вес в этом решении также имело заявление менеджера "Коринтианс" Алессандро Нуньеса, в котором он назвал Жуниора "трусом и лжецом".

Напомним, что Мораес в середине был отстранен от тренировок с командой. В этом году в активе нападающего 124 минуты в 4 матчах за клуб.