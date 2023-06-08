Мораес через суд расторг контракт с Коринтиансом
36-летний форвард стал свободным агентом
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36-летний экс-форвард "Динамо", "Шахтера" и
Бразилец добился судебного решения в свою пользу и отныне является свободным агентом. Тем не менее, у клуба есть возможность подать апелляцию на данное решение.
Основными аргументами адвокатов Жуниора в суде были отсутствие оплаты за имиджевые права, а также отпускных за более чем 11 месяцев.
Суд Сан-Паулу мотивировал свое решение в пользу Мораеса "неустойчивым климатом между сторонами".
Вес в этом решении также имело заявление менеджера "Коринтианс" Алессандро Нуньеса, в котором он назвал Жуниора "трусом и лжецом".
Напомним, что Мораес в середине был отстранен от тренировок с командой. В этом году в активе нападающего 124 минуты в 4 матчах за клуб.
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