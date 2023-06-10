"Услышал тебя, Витек". Яремчук ответил на критику Леоненко
Роман дал ответ на совет эксперта
Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Леоненко в своем телеграм-канале высказался о карьере нападающего сборной Украины и бельгийского "Брюгге":
"По поводу Яремчука. Не Ивана, а Романа. Я считаю, что ему давным-давно надо было закончить. Все просто."
Эти слова процитировал инстаграм аккаунт "Брутального футбола". Нападающий в комментариях сатирически отреагировал: "Услышал тебя, Витек."
В этом сезоне Яремчук сыграл 32 матча в которых забил два мяча и отдал 3 ассиста.
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