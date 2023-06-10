"Услышал тебя, Витек". Яремчук ответил на критику Леоненко

Виктор Леоненко в своем телеграм-канале высказался о карьере нападающего сборной Украины и бельгийского "Брюгге":

"По поводу Яремчука. Не Ивана, а Романа. Я считаю, что ему давным-давно надо было закончить. Все просто."

Эти слова процитировал инстаграм аккаунт "Брутального футбола". Нападающий в комментариях сатирически отреагировал: "Услышал тебя, Витек."

В этом сезоне Яремчук сыграл 32 матча в которых забил два мяча и отдал 3 ассиста.