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"Услышал тебя, Витек". Яремчук ответил на критику Леоненко

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Роман дал ответ на совет эксперта

"Услышал тебя, Витек". Яремчук ответил на критику Леоненко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Леоненко в своем телеграм-канале высказался о карьере нападающего сборной Украины и бельгийского "Брюгге":

"По поводу Яремчука. Не Ивана, а Романа. Я считаю, что ему давным-давно надо было закончить. Все просто."

Эти слова процитировал инстаграм аккаунт "Брутального футбола". Нападающий в комментариях сатирически отреагировал: "Услышал тебя, Витек."

В этом сезоне Яремчук сыграл 32 матча в которых забил два мяча и отдал 3 ассиста.

"Услышал тебя, Витек". Яремчук ответил на критику Леоненко - изображение 1
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В статье: Виктор Леоненко Роман Яремчук
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