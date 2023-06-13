Максим Чех: Карабах – это уровень Шахтера и Динамо

Полузащитник Максим Чех рассказал, почему он не продлил аренду в азербайджанском "Сабаиле" и теперь должен вернуться в Шахтер, которому принадлежит контракт игрока.

"Клуб предложил мне условия меньше, чем были, и я отказался. У нас были хорошие футболисты, но не хочу говорить громко, что можно было бы бороться за еврокубки. Клуб расстался почти со всеми легионерами. Правильное ли это решение или нет – покажет время, сейчас сложно сказать. Я догадывался, что попрощаются со многими. Опять же, правильно это или нет – не знаю. Но я буду болеть за "Сабаил", и желаю им удачи. У меня нет претензий к клубу.

Буду ли в новом сезоне в "Шахтере"? Еще ничего не знаю. Жду, что скажет агент. Разговоров об Азербайджане сейчас нет. В чемпионате Азербайджана не понравилось, что у многих команд искусственные поля, в том числе и у "Сабаила". Это, наверное, единственный минус. "Карабах" – это уровень "Шахтера" и киевского "Динамо", – сказал Чех.