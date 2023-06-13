Максим Чех: Карабах – это уровень Шахтера и Динамо
Хавбек покидает чемпионат Азербайджана
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник Максим Чех рассказал, почему он не продлил аренду в азербайджанском "Сабаиле" и теперь должен вернуться в Шахтер, которому принадлежит контракт игрока.
"Клуб предложил мне условия меньше, чем были, и я отказался. У нас были хорошие футболисты, но не хочу говорить громко, что можно было бы бороться за еврокубки. Клуб расстался почти со всеми легионерами. Правильное ли это решение или нет – покажет время, сейчас сложно сказать. Я догадывался, что попрощаются со многими. Опять же, правильно это или нет – не знаю. Но я буду болеть за "Сабаил", и желаю им удачи. У меня нет претензий к клубу.
Буду ли в новом сезоне в "Шахтере"? Еще ничего не знаю. Жду, что скажет агент. Разговоров об Азербайджане сейчас нет. В чемпионате Азербайджана не понравилось, что у многих команд искусственные поля, в том числе и у "Сабаила". Это, наверное, единственный минус. "Карабах" – это уровень "Шахтера" и киевского "Динамо", – сказал Чех.
Популярное сейчас
- Зозуля: Шевченко бегал по сборной и говорил ребятам, что Зозуля нас бросил
- Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Чемпионов
- Супермен с украинским плащом. Жирона отреагировала на сильную игру Цыганкова против Германии
- Новый клуб Месси проиграл шестой матч подряд в чемпионате
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО